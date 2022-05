Volotea annuncia un nuovo collegamento esclusivo con la Francia

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, annuncia il nuovo collegamento esclusivo Roma Fiumicino – Lille. La partenza del volo inaugurale della nuova rotta per il Nord della Francia è in calendario per giovedì 14 luglio con frequenza bisettimanale (ogni giovedì e domenica). Con la nuova rotta, salgono a 6 le destinazioni raggiungibili da Roma Fiumicino a bordo degli aeromobili Volotea: il volo per Lille, dove recentemente è stata inaugurata una delle basi operative del vettore, si aggiunge a quelli per Nantes e Strasburgo, raggiungibili entrambe con frequenza bisettimanale. Infine, sempre da Roma è possibile decollare anche verso le 3 città sarde di Alghero, Cagliari e Olbia, rotte operate quotidianamente in regime di continuità territoriale.

L’annuncio della nuova rotta rafforza ulteriormente il legame tra Lazio e Francia: questo volo rappresenta una nuova opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare un viaggio alla scoperta della città eterna e del suo incredibile panorama culturale. Allo stesso tempo, con Volotea i passeggeri romani potranno raggiungere comodamente il Nord della Francia, programmando una vacanza alla scoperta delle eccellenze artistiche locali, lasciandosi conquistare dalla vivace vita culturale e dall’irresistibile cucina d’oltralpe.

“L’avvio della nuova tratta da Roma verso Lille, oltre a riempirci di orgoglio, ci permette di rafforzare la nostra presenza presso lo scalo romano, che colleghiamo con 6 destinazioni, 3 in Italia e 3 all’estero – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – In vista dell’estate 2022, questa nuova rotta amplificherà il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare Roma, una tra le città più belle e iconiche al mondo. Con i nostri collegamenti puntiamo sempre a sostenere e a rafforzare il settore turistico della Capitale, a beneficio di tutta l’economia a livello regionale”.

“Siamo felici di annunciare l’avvio di questa operazione per Lille, un’ulteriore nuova destinazione che si aggiunge al network di città direttamente collegate con Roma. Volotea – ha commentato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development – ha iniziato ad operare su Roma solo lo scorso ottobre e, in pochi mesi, ha pianificato un apprezzabile ampliamento del portafoglio di destinazioni offerte, elemento che, ancora una volta, avvalora la valenza del mercato romano nelle strategie di sviluppo delle primarie compagnie aeree”.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.