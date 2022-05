Fratoianni: “Buone notizie dalla Francia”

Buone notizie dalla Francia! Jean-Luc Mélenchon e La France insoumise hanno stretto un accordo politico con i Verdi francesi per presentarsi insieme alle prossime elezioni legislative di giugno.

Un accordo per contrastare il cambiamento climatico e per una radicale trasformazione del sistema economico, produttivo e di consumo.

Giustizia ambientale

Un accordo che fa più forte chi vuole giustizia sociale e giustizia ambientale.

Mi sembra la strada giusta e credo che tutto ciò possa avere grande valenza anche in Italia.

Noi, da parte nostra, abbiamo avviato una collaborazione con Europa Verde – Verdi in occasione della elezione del Presidente della Repubblica.



