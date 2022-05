Presutto (M5S): “Aumento salari: l’impegno del Governo e del Parlamento abbinato alla solidarietà tra imprenditori e lavoratori.”

“A causa dell’innalzamento dei prezzi occorre trovare in tempi brevi una mediazione tra imprenditori e lavoratori. È necessario rivedere i contratti dei lavoratori, favorendone la rinegoziazione da parte delle imprese che non stanno risentendo degli effetti negativi della guerra Russia- Ucraina. Proprio in considerazione del momento difficile che stiamo vivendo, bisogna necessariamente andare al di là di quelle che sono le contrapposizioni che vengono vissute in una fase di contrattazione ordinaria, ora invece occorre richiamarsi ai valori della coesione e della solidarietà per trovare accordi concreti tra le parti.” Lo dichiara il Senatore Vincenzo Presutto capogruppo M5S in Commissione Bilancio ai microfoni di Mariù Adamo per Mattina Live, commentando lo scontro sulla questione dei salari tra il Ministro del lavoro Orlando ed il Presidente di Confindustria Bonomi.

Il Senatore Presutto spiega

“Il Governo si impegna in prospettiva ad aiutare le imprese che si troveranno in difficoltà a causa della crisi geopolitica in atto derivata dalla guerra Russia-Ucraina. Si richiede però uno sforzo ulteriore per quelle imprese che hanno una situazione economica più solida, incentivandole a rivedere salari e stipendi.”

Vincenzo Presutto conclude

“La criticità del momento, che vede abbinati gli effetti negativi della pandemia con quelli della guerra Russia- Ucraina, richiede a tutti i livelli della società civile una maggiore compattezza e unità nell’ affrontare le problematiche che il nostro Paese sta vivendo da tempo, sul piano economico e sociale e che potrebbero aggravarsi nell’immediato futuro. Governo e Parlamento metteranno in atto tutte le misure necessarie per aiutare i cittadini, ma è opportuno che prevalgano sempre di più i valori della solidarietà, per uscire da questa fase difficile per tutti nel migliore dei modi.”