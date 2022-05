Primo maggio, dignità e diritti: le parole del Papa ai lavoratori

Dipendenti di aziende, marittimi, impiegati, operai. Papa Francesco durante il pontificato ha incontrato molti lavoratori. Nei suoi discorsi incentrati su questo tema un aspetto centrale è sempre legato alla dignità del lavoro che deve essere liberato dalla logica del mero profitto. Il lavoro deve invece essere vissuto come un diritto, un dovere. Ed è, innanzitutto, una priorità. In questo giorno, in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe artigiano, il Papa scrive inoltre in un tweet: “San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in ‘seconda linea’ hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine”.

Una “famiglia” di lavoratori

“C’è sempre stata un’amicizia tra la Chiesa e il lavoro, a partire da Gesù lavoratore”. Incontrando i lavoratori durante la visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, il Papa sottolinea che “il mondo del lavoro è una priorità umana” e pertanto “è una priorità cristiana”: dove c’è un lavoratore, “lì c’è l’interesse e lo sguardo d’amore del Signore e della Chiesa”. In quell’occasione, il Pontefice ricorda anche le virtù dell’imprenditore e in particolare un incontro avvenuto a Casa Santa Marta.

Fonte: vaticannews.it



