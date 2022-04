Presutto (M5S) Vittoria Macron: “I francesi premiano l’idea di una Europa più integrata ed unita”

“La vittoria di Emmanuel Macron rappresenta la risposta francese alla crisi geopolitica che sta vivendo il mondo intero e che vede nella guerra Russia-Ucraina il culmine di un difficile e triste momento.” Dichiara il Senatore Vincenzo Presutto, capogruppo M5S in Commissione Bilancio.

Conclude il Senatore Presutto

“Faccio le mie personali congratulazioni al Presidente Macron per la sua rielezione. Questa vittoria è un segnale forte per l’UE, che potrà lavorare per una maggiore unità, interagendo con la NATO, e avviare un percorso di integrazione politica per affrontare meglio le tensioni geopolitiche che stiamo vivendo”