Di Battista: “Mattarella, resistenza è chi si oppone con le armi o senza a invasione straniera…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Mattarella: “Resistenza è chi si oppone con le armi o senza a invasione straniera”. Più che giusto. Dunque quello palestinese è un Popolo in resistenza, non un popolo di terroristi. I palestinesi resistono ad un’occupazione straniera, resistono all’apartheid e lo fanno, tra l’altro, da decenni. Sarebbe bello ricordare la tragedia che subisce questo popolo.

“Io affermo, ancora una volta, che i palestinesi hanno diritto sacrosanto ad una patria e a una terra come l’hanno avuta gli ebrei, gli israeliti”. Era il 31 dicembre del 1983. Era Sandro Pertini. Sono passati quasi 40 anni. Non è cambiato nulla da allora a parte il fatto che dei palestinesi non se ne interessa praticamente più nessuno.