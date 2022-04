Il Papa: “Nelle crisi tocchiamo le piaghe del Risorto, che non cerca cristiani perfetti”

Nei nostri “momenti di crisi”, nella fatica, “Gesù, il Risorto, desidera tornare per stare con noi”. Aspetta solo “che lo cerchiamo”, anche portandogli, come Tommaso, “i nostri bisogni e la nostra incredulità”, per tornare a Lui “al suo perdono, a quelle piaghe che ci hanno risanato”. Senza paura, perché il Signore “non cerca cristiani perfetti”. Così, “diventeremo anche capaci di compassione”, di avvicinare “senza pregiudizi le piaghe degli altri”. Papa Francesco rilegge così, prima della preghiera del Regina Coeli, presenti in Piazza san Pietro più di 40 mila fedeli, il Vangelo di questa domenica dell’Ottava di Pasqua e il racconto dell’evangelista Giovanni della prima e seconda apparizione del Risorto ai discepoli, chiusi nel cenacolo.

Anche noi come Tommaso, la fatica di credere

Il Papa guarda ai due protagonisti delle apparizioni, l’apostolo Tommaso e Gesù. Il primo rappresenta tutti noi, “che non eravamo presenti nel cenacolo quando il Signore è apparso” e quindi “non abbiamo avuto altri segni fisici o apparizioni da parte di Lui”.

Anche noi, come quel discepolo, a volte facciamo fatica: come si fa a credere che Gesù è risorto, che ci accompagna ed è il Signore della nostra vita senza averlo visto , senza averlo toccato? Come si fa, a credere questo? Perché non ci dà qualche segno più evidente della sua presenza e del suo amore? Qualche segno che io possa vedere meglio… Ecco, anche noi siamo come Tommaso, con gli stessi dubbi, gli stessi ragionamenti.

Fonte: vaticannews.it



