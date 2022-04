Monachelle, proseguono i lavori per estensione idrica e fognaria

Proseguono i lavori per l’estensione idrica e fognaria in via delle Monachelle. Dopo il primo tratto da via Laurentina a via Cattolica, già realizzato, è in corso l’intervento sul primo dei due lotti, interamente finanziato da Acea Ato2 nel programma degli interventi 2020-2023. La fine dei lavori è prevista per metà del 2023.

Diamo una risposta concreta ai tanti residenti

“Diamo una risposta concreta ai tanti residenti del quartiere che da anni attendono questi servizi essenziali – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Iniziamo con il lotto I che interessa la parte bassa di via delle Monachelle e delle traverse, ma stiamo già lavorando insieme ad Acea alla progettazione esecutiva del II lotto che completerà l’opera e partirà in continuità con il I lotto”.

“Al termine Acea procederà, come annunciato, al rifacimento delle strade oggetto dei lavori – aggiunge l’Assessora ai Lavori Pubblici Federica Castagnacci – Parliamo di interventi essenziali in questo quadrante della città per troppo tempo trascurato e che finalmente potrà essere dotato di acqua potabile, rete fognaria e strade sicure”.

“L’inizio dei lavori è il risultato di un lungo percorso di condivisione con il Comitato di Quartiere – conclude l’Assessore alla Partecipazione di cittadini e associazioni Giuseppe Raspa – La strada del confronto tra Amministrazione e Cittadinanza è sempre quella più corretta per raggiungere obiettivi comuni”.