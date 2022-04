Di Battista; “14 mesi di governo dell’assembramento”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Il “governo dei migliori” è in carica da 14 mesi. Non è poco. Draghi era un apostolo, oggi è un fantasma. Non partecipa ai tavoli che contano, si è completamente “azzerbinato” a Biden, dice banalità ed è autore di una serie di gaffes che se le avesse commesse un qualsiasi altro Presidente del Consiglio i TG ci avrebbero sguazzato. Sia chiaro, a me delle gaffes non importa nulla. Fossero le gaffes i problemi veri. Il punto è che la classe media è abbandonata, i piccoli e medi imprenditori vanno dagli usurai. Il problema è l’aumento delle spese militari e, contemporaneamente, i tagli scritti nel DEF su sanità e istruzione.