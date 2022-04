Def, De Bertoldi (FdI): “Il problema non sono i condizionatori, ma le imprese che chiuderanno”

“Purtroppo temo che questi numeri (delle previsioni su Pil e inflazione ndr.) siano anche leggermente ottimistici. Sono quasi sicuro anzi, che l’inflazione sarà più alta e mi auguro che la crescita non sia più bassa. Il Pil ovviamente è inficiato dall’inflazione. Al netto di quest’ultima ovviamente la crescita sarà più bassa”. Ai microfoni di iNews24, il senatore Andrea De Bertoldi (FdI), segretario della Commissione Finanze e Tesoro al Senato, sul Def approvato dal Consiglio dei Ministri. “C’è molta preoccupazione perché gli effetti del Pnrr saranno assorbiti in gran parte dalla situazione internazionale che oltre all’inflazione creerà anche una minore produzione e causerà l’inflazione. Nel Def doveva esserci uno scostamento di bilancio. Bisogna rispondere all’economia di guerra con mezzi appropriati. Direi che serve quasi un Pnrr2”.

5 miliardi sicuramente non saranno sufficienti

“5 miliardi sicuramente non saranno sufficienti”, aggiunge De Bertoldi per sostenere lavoratori e imprese: “Letta nei giorni scorsi ha parlato di chiudere i rubinetti di gas della Russia. Se questo dovesse succedere, comporterebbe prima di tutto un’impennata ulteriore del costo dell’energia ma anche una deficienza di energia per le imprese. Inoltre sono rimasto allibito dalle parole di Draghi, quando ha detto che se vogliamo la pace, chiudiamo i condizionatori. Il problema non è chiudere i condizionatori. Il problema sono le imprese che chiuderanno. Se i prezzi di energia e gas saliranno ulteriormente molte imprese italiane che ora sono bloccate saranno costrette a chiudere e a queste se ne aggiungeranno altre. Serve necessariamente una manovra di bilancio”.

Sull’approvazione da parte del Parlamento Ue della risoluzione che chiede l’embargo del gas russo, il senatore afferma: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che vadano prese misure nei confronti della Russia. Ma dobbiamo prima avere riscontri sulla sopportabilità delle sanzioni, altrimenti l’Italia rischia di chiudere. L’Europa e gli Usa dovranno essere pronti a sostenere gli Stati che soffriranno maggiormente l’effetto dell’embargo. L’Italia non ha energia nucleare, non ha il carbone fossile ed è tra i Paesi maggiormente dipendenti dal gas russo. Quindi da noi le sanzioni hanno un costo maggiore rispetto ad altri Paesi e le nostre imprese rischierebbero di chiudere. Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’Occidente debba essere unito contro la Russia, ma i costi devono essere sopportati in modo equanime in tutti i Paesi”.

