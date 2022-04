Presutto (M5S) “Italia determinante per un ruolo sempre più forte dell’UE nel quadro geopolitico mondiale”

“L’Italia negli ultimi due anni sta subendo, sul piano economico e sociale, gli effetti negativi combinati prodotti dalla pandemia e dal conflitto militare tra Russia-Ucraina, che però fino ad ora hanno visto una Unione Europea compatta ed in grado di dare una risposta unica su entrambi i fronti, grazie al Recovery Fund e alle sanzioni comminate alla Russia; ma al contempo l’UE ha mostrato delle gravi mancanze a causa dell’assenza di una politica energetica e dell’assenza di una forza di difesa comuni”. Lo dichiara in una nota il capogruppo del M5S in Commissione di Bilancio, Vincenzo Presutto.

Presutto continua

” È necessario che l’Unione Europea abbia un ruolo sempre più forte e determinante all’interno di un quadro geopolitico mondiale, che sta vedendo modificarsi velocemente gli equilibri e le forze in campo, e che concentri le proprie azioni per raggiungere anche una concreta integrazione politica tra gli Stati europei, elemento questo propedeutico e funzionale alla creazione di un esercito militare comune e alla attuazione di una reale politica comunitaria.”

Il Senatore Presutto conclude

“Il ruolo dell’Italia dovrà essere fondamentale per la realizzazione di questi scenari. La concreta attuazione del PNRR renderà il nostro Paese moderno ed evoluto ed in grado di contribuire, in modo determinante, al potenziamento politico dell’Unione Europea che, interagendo con la NATO, assumerà così un ruolo centrale nei nuovi equilibri geopolitici mondiali al fine di garantire condizioni di pace e stabilità”.