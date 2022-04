Papa Francesco: “Ci sono paladini di Dio che disprezzano, la Chiesa porti riconciliazione”

“Non c’è peccato o fallimento che, portato a Dio, non possa diventare un’occasione per iniziare una vita nuova, diversa, nel segno della misericordia”. All’omelia della messa celebrata nel piazzale di Granai a Floriana, subito fuori le mura de La Valletta a Malta, Francesco ricorda che Dio lascia sempre aperta una possibilità e sa trovare ogni volta vie di liberazione e salvezza. Lo ha capito la donna adultera del Vangelo odierno, accusata da scribi e farisei che desideravano lapidarla a causa del suo peccato: smarrita, finita fuori strada cercando la felicità per vie sbagliate è condannata a morte dai suoi accusatori.

Il perdono che insegna a perdonare

Lo sguardo di Gesù la raggiunge e con esso il perdono che cambia non solo la sua vita, ma anche lo sguardo sui suoi accusatori, che in qualche modo le hanno permesso di incontrare il Signore. Perdonata da Gesù, impara a perdonare:

lI Signore desidera che anche noi suoi discepoli, noi come Chiesa, perdonati da Lui, diventiamo testimoni instancabili di riconciliazione: di un Dio per il quale non esiste la parola “irrecuperabile”; di un Dio che sempre perdona, continua a credere in noi e dà ogni volta la possibilità di ricominciare.

In cerca degli assenti

L’adultera convertita suggerisce alla Chiesa di rimettersi sempre alla scuola del Vangelo, di non stare a contare i presenti, ma andare a cercare gli assenti. Assenti quel giorno tra il popolo radunatosi attorno a Gesù erano oltra alla donna, i suoi accusatori, scribi e farisei, “coloro che si vantano di essere giusti, osservanti della legge di Dio, persone a posto e perbene”.

Il pericolo di fraintendere Gesù

Essi, osserva il Vescovo di Roma, “non badano ai propri difetti, ma sono attentissimi a scovare quelli degli altri, agli occhi della gente sembrano esperti di Dio, ma non riconoscono Gesù e lo vedono come un nemico da far fuori”.

Questi personaggi ci dicono che anche nella nostra religiosità possono insinuarsi il tarlo dell’ipocrisia e il vizio di puntare il dito. In ogni tempo, in ogni comunità. C’è sempre il pericolo di fraintendere Gesù, di averne il nome sulle labbra ma di smentirlo nei fatti. E lo si può fare anche innalzando vessilli con la croce.

Fonte: vaticannews.it



