Incidente grave su Via Ardeatina: intervento della Polizia Locale

Ieri sera, poco prima delle 19.00, il IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuto per i rilievi di un sinistro con esito mortale che ha coinvolto due veicoli, avvenuto in Via Ardeatina , all’altezza del KM 16.400 in direzione Pomezia.

Si tratta di uno scontro frontale laterale, che ha coinvolto una Alfa Romeo Mito e una Ford Fiesta. Deceduto il conducente della Ford Fiesta, che dall’impatto è finito contro il muro. Si tratta di un uomo di nazionalità argentina di 52 anni. Feriti il conducente e i passeggeri dell’Alfa Romeo ; il conducente, uomo italiano di 49 anni è stato trasportato in codice arancione all’ospedale S. Eugenio, la passeggera, donna italiana di 51 anni, trasportata in codice rosso al S. Giovanni, un bambino di circa 5 anni, trasportato in codice arancione al Bambino Gesu’ e un ragazzo di 28 anni, trasportato in codice rosso al S. Camillo. In corso accertamenti tecnici per risalire all’esatta dinamica del sinistro.