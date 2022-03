PaP, anche tu sei una vittima di guerra

Il 27 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il capo di stato maggiore generale delle forze armate russe Valery Gerasimov e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e ha detto loro: “Gli alti funzionari dei principali paesi della NATO hanno fatto dichiarazioni aggressive contro il nostro paese”. Pertanto, ha ordinato ai suoi alti funzionari “di trasferire le forze di deterrenza dell’esercito russo a una modalità speciale di servizio di combattimento”. L’ultima frase, decisamente ammantata di linguaggio burocratico, significa che l’arsenale nucleare della Russia passerà alla massima allerta. Nel frattempo, le forze russe sembravano aver occupato la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, la più grande centrale nucleare d’Europa. I primi rapporti secondo cui la centrale elettrica era in fiamme erano falsi, anche se era sufficientemente agghiacciante sentire che c’erano stati combattimenti nel sito.

Usa-Russia

Più del 90% delle 12.700 armi nucleari del mondo sono di proprietà degli Stati Uniti e della Russia; il resto si trova in altri sette paesi. Circa 2.000 di queste testate – detenute da Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna e Francia – sono in allerta perpetua, il che significa che sono pronte per essere utilizzate immediatamente. Gli Stati Uniti hanno stazionato armi nucleari non solo sul proprio territorio ma in tutto il mondo, compresa l’Europa; circa 100 delle sue bombe nucleari a gravità B61 sono posizionate in Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia – tutti stati membri della NATO. Nel 2018-19, gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dal Trattato sulle armi nucleari a raggio intermedio (INF) del 1987, un accordo sul controllo degli armamenti che avevano stipulato con la Russia, che ha prontamente seguito l’esempio. L’abbandono del trattato significa che ogni paese può ora schierare missili lanciati da terra con una portata fino a 5.500 chilometri, e questo indebolisce fortemente l’architettura di sicurezza in Europa e nei dintorni. È innegabile che il ritiro dall’INF sia parte del motivo per cui i russi credono che gli Stati Uniti cerchino di avvicinarsi ai suoi confini per dispiegare tali missili e ridurre il tempo di attacco alle città russe. Inoltre, gli Stati Uniti stanno costruendo un nuovo sistema missilistico da 100 miliardi di dollari chiamato GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) con missili che possono percorrere quasi 10.000 chilometri e trasportare testate nucleari e colpire qualsiasi luogo del pianeta in pochi minuti.

Fonte: sito pap





