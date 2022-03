De Magistris: “Un vero disastro, con l’aggravante di averci trascinato nel teatro di guerra”

Già prima della #guerra l’inflazione era schizzata al 6%, la #benzina a 2 euro, le bollette di luce e gas + 100%, aumento dei beni di consumo.

Dopo l’inizio della guerra l’inflazione è ancora più alta, la benzina a livelli mai raggiunti ed ancora in crescita, aumenti ulteriori di tutti i beni di prima necessità, imprese ancora più in crisi anche per effetto delle sanzioni, licenziamenti e chiusure di attività economiche, rischio concreto di recessione.

Eppure il Governo dei tutti dentro trova i soldi per le armi, le esportiamo in guerra, la politica estera viene derisa per inconsistenza, Draghi escluso dal protagonismo diplomatico della Francia e della Germania.

E dicevano che Draghi era il migliore, oggi il suo cupo pensiero è per armi, carbone e nucleare

Insomma un vero disastro, con l’aggravante di averci trascinato nel teatro di guerra. Il costo tanto non lo pagano loro, i signori del draghismo con la complicità di fratelli d’Italia, ma il popolo.

I cittadini pagano il fallimento della politica del governo, incapace di far partire il PNRR e protagonista del più pesante aumento del costo della vita e irresponsabile nel trascinarci in una guerra assurda facendoci pagare un prezzo spaventoso.

Fuori l’Italia dalla guerra, altro che governo di salute pubblica, questi ci portano nel baratro per incapacità, interessi e subalternità ai signori della guerra.



