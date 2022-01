Municipio X, Vocaturo (PD AMA): “Il municipio ripristini la sicurezza con un nuovo posizionamento dei cassonetti”

C’è un rischio serio nelle strade del X Municipio di Roma, ossia la mancanza di sicurezza per pedoni, automobilisti, ciclisti e centauri. Ciò è dovuto dal mal posizionamento dei cassonetti stradali che con gli anni hanno avuto spostamenti fai da te e non sono mai stati riposizionati nella loro posizione naturale che Ama fece anni fa.

Come circolo del lavoro

Come circolo del lavoro consigliamo al X Municipio di di fare presto e chiedere ad Ama la messa in sicurezza delle postazioni, prima che si verifichi un dramma, visto che molti cassonetti sono sulle strisce pedonali, al ridosso delle discese ai bordi dei marciapiedi dove passano sedie a rotelle e passeggini, e sulle curve. Ci si svegli e si acceleri per ad intervenire, perché il detto prevenire è meglio che curare è sempre attuale.

Così in una nota rilasciata in mattinata da Flavio Vocaturo del PD AMA.