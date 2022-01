Roma, Vocaturo, (PD): “Si lavori uniti alla sinergia tra AMA e ACEA che porterebbe un risparmio di 170 milioni l’anno”

La gestione dei rifiuti di Roma può avere una grande opportunità, una grande svolta, con l’aperura della quarta linea del termovalizzatore di San Vittore nel Lazio di proprietà di Acea che servirà la città di Roma.

Nell’attesa che arrivi l’ok da parte della conferenza dei servizi, serve andare uniti verso una sinergia, spesso cercata negli anni e mai trovata. Oggi siamo ad un passo ma serve un’unità tra le istituzioni, le parti sindacali e le aziende in causa, per ottenere il cambio di passa tanto atteso sul tema dei rifiuti che porterebbe un risparmio di 170 milioni di euro l’anno alla città di Roma. Soldi che potranno permettere l’abbassamento della TARI e un investimento delle nuove tecnologie ambientali nel piano industriale.

Questa occasione non può non essere colta insieme a quella del PNRR, che permetterà già quest’anno la creazione di due nuovi impianti “biodigestori” per la gestione interna dei rifiuti. I progetti di questi due ultimi impianti dovranno essere presentati entro metà febbraio 2022. Abbiamo opportunità che hanno scadenze importanti, per questo l’unione tra le forze di settore e istituzionali farà la differenza nel cambiamento storico di cui Roma ha bisogno.

Così in una nota rilasciata da Flavio Vocaturo del PD AMA.