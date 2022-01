Ciani, Demos: “Garantire il diritto alla residenza per agevolare l’inclusione”

“Vogliamo garantire i diritti dei più fragili in ogni fase, a partire dalla destinazione delle risorse a loro destinate. Per questo abbiamo presentato due proposte votate all’unanimità dall’Assemblea Capitolina in merito all’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024” afferma Paolo Ciani, capogruppo capitolino del gruppo Demos.

La prima riguarda l’ex Ex Deposito ATAC denominato “Vittoria”, con accesso da piazza Bainsizza, nel municipio I, oggetto di una procedura d’asta immobiliare, con la quale è stato aggiudicato ad una società privata. Nel lotto venduto all’asta sono però compresi i locali di via Montesanto 71, sede delle attività del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 (Centro Diurno e SRTR estensiva).

“Per assicurare in ogni modo la continuità di servizi socio-sanitari dedicati a persone in condizione di particolare fragilità, su proposta del gruppo Demos, il Consiglio Capitolino ha chiesto l’impegno del Sindaco e della Giunta a far prevalere l’interesse pubblico sulla rimessa e salvaguardare quindi le attività del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Roma 1”.

Nuova gestione delle residenze delle persone senza dimora

L’altra iniziativa prevede una ricognizione degli esiti della nuova gestione delle residenze delle persone senza dimora, in seguito alla modifica del sistema di iscrizione anagrafica, che ha recentemente previsto l’istituzione di 15 sezioni decentrate dell’indirizzo anagrafico “Via Modesta Valenti”, in cui i distinti numeri civici corrispondono ai 15 Municipi. Il monitoraggio è stato affidato ad una Unità congiunta composta da personale della Direzione Coordinamento Servizi Delegati – Decentramento Amministrativo del Segretariato Generale e del Dipartimento Politiche Sociali e Salute.

Obiettivo è tutelare il diritto alla residenza di ciascun cittadino, compresi coloro che non hanno una dimora, dal momento che l’iscrizione anagrafica è determinante per ottenere i documenti di identità; chiedere sussidi economici o altre tipologie di prestazioni erogate da Roma Capitale; esercitare il diritto di voto; iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, all’Ufficio di collocamento, inoltrare la domanda per la pensione, ricevere i sussidi di invalidità per i familiari minorenni, accedere ad agevolazioni scolastiche e così via.

“Vogliamo garantire ai cittadini più fragili tutti gli strumenti per la tutela dei propri diritti e per una concreta possibilità di inclusione sociale” afferma il capogruppo di Demos Paolo Ciani.