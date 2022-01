Settore farmaceutico in Italia, il futuro è nell’e-commerce?

Un settore decisamente in crescita, e una garanzia di continuità a livello di servizi per i cittadini. Si tratta dell’e-commerce, che ha portato allo sviluppo di una nuova rete di acquisti nella quale, dall’inizio del 2020 ad oggi, ci sono 2 milioni di nuovi consumatori online in Italia. E il trend non sembra destinato ad arrestarsi: si prevede fino a +55% a livello internazionale.

L’importanza della multicanalità

L’impennata degli acquisti mediante e-Commerce riguarda anche e soprattutto quello dei farmaci senza obbligo di ricetta e dei prodotti per la cura della persona. La relazione tra aziende farmaceutiche e clienti, infatti, è cambiata nel corso degli ultimi anni. Soprattutto in farmacia, è diventata un’esperienza più soddisfacente e fidelizzante grazie all’integrazione dei canali di vendita.

La cosiddetta “multicanalità” ha segnato un cambiamento di approccio nell’ambito del marketing, che si è trasformato da product-oriented a customer-oriented, fino a diventare, più di recente, data-driven. Gli italiani che comprano prodotti farmaceutici online sono più di 16 milioni, per un mercato stimato intorno ai 794 milioni di euro. Come piattaforme preferite per l’acquisto, al primo posto ci sono le farmacie online (49%), seguite dai negozi online generalisti come Amazon (40%).

Vitamine, integratori e potenziatori per lo sport, farmaci senza obbligo di prescrizione medica, prodotti naturali per la salute, creme per la pelle e i muscoli, accessori medici e ortopedici. La scelta è estremamente vasta e si estende in ciascun singolo settore farmaceutico.

Ma uno dei perni principali su cui poggia tutta l’attività delle piattaforme di commercio elettronico, è senza alcun dubbio la possibilità di confrontarsi con gli esperti. La farmacia online Viata, in questo, rappresenta un vero punto di riferimento: oltre ad una vasta gamma di prodotti a disposizione, reperibili ovviamente online, presenta anche delle chat live attraverso le quali i clienti possono chiedere pareri, informazioni e consigli ai vari farmacisti, in modo da avere qualsiasi tipo di sicurezza e tranquillità nei propri acquisti.

E-commerce come strumento di fidelizzazione

La chat online, infatti, è un importantissimo strumento di fiducia per gli utenti: può essere sufficiente per creare fiducia nel potenziale acquirente che sa di avere a disposizione un riferimento in caso di dubbi e può incoraggiare i navigatori a iniziare una conversazione con il personale del venditore on line. Quindi come all’interno di un negozio normale, anche in quello online l’interazione e il contatto “umano” sono elementi fondanti durante il processo di acquisto o anche soltanto per la acquisizione di informazioni. Anche nelle vendite online è dunque importante intrattenere il cliente e supportarlo durante i diversi passaggi d’acquisto, inizialmente risolvendone i dubbi e successivamente guidandolo verso un acquisto consapevole e mirato.