BMW, ecco la R nineT by VTR Customs per la Paris – Dakar

Tra le numerose moto che hanno preso parte alla “Paris-Dakar” 2022 – svoltasi tra il 1° e il 14° gennaio – figura anche un’edizione speciale della BMW R nineT, realizzata dall’officina svizzera VTR Customs, specializzata in tuning motociclistico. I tecnici hanno optato per una customizzazione che rende omaggio ad un modello storico della casa di Monaco di Baviera, la R 80G/S, icona degli anni Ottanta in cui dominava la scena del rally più famoso al mondo (quattro successi tra il 1981 e il 1985).

Le caratteristiche della versione VTR Customs

La VTR Customs ha utilizzato, come base per la propria versione customizzata one-off, una BMW R nineT Urban GS, sulla quale è stato montato un kit “Paris – Dakar” prodotto da un’azienda italiana, la Un1t Garage. Il kit include un serbatoio diverso (più corto e con una capacità di 22 litri e mezzo), una nuova sella divisa in due parti, i fianchetti, nonché gli indicatori di direzione con illuminazione a LED della Kellerman. Nuovo anche il portatarga: quello di serie è stato sostituito con un modello della Rizoma, un marchio specializzato in ricambi per moto i cui articoli sono disponibili anche online, grazie ad e-commerce specializzati come Omniaracing. A completare il kit di customizzazione ci sono gli specchietti retrovisori ricavati dal pieno, anch’essi firmati Rizoma.

Al di là della componentistica, la customizzazione ha riguardato principalmente l’aspetto grafico ed estetico della moto; la versione proposta dalla VTR Customs, infatti, spicca per un notevole impatto visivo, dovuto principalmente al design che riprende la livrea da competizione della BMW R80G/S: i cerchi dorati si abbinano al frontale rosso mentre sul serbatoio (metà bianco e metà rosso, con una decorazione a fasce rossa, nera e blu nell’angolo posteriore) figurano le decalcomanie con i loghi finto pubblicitari (tra cui spicca la scritta “Marlboro” che aggiunge un caratteristico tocco vintage) e lo stemma della BMW. Anche una parte del telaio tubolare è stata verniciata di rosso, aggiungendo un tocco di colore che spicca decisamente rispetto al resto della componentistica.

La versione firmata dalla VTR Customs porta in dote ulteriori cambiamenti; rispetto al modello di serie da cui deriva, la one-off personalizzata realizzata dall’officina svizzera include anche un nuovo parafango posteriore, un tabellone numerico da competizione (posizionato sul retro con il numero 007) e le manopole riscaldate. Le operazioni di tuning hanno riguardato anche la parte tecnica e i dispositivi di sicurezza: a tal proposito sono stati aggiunti il Cruise Control, i fari adattivi aggiornati e le luci di posizione notturne e diurne. Inoltre, è stato modificato anche il terminale di scarico, sostituendo quello di serie con un doppio terminale a montaggio alto “due in uno”, come riporta il portale highconsumption.com. La customizzazione non ha interessato il sistema di propulsione, un motore boxer a quattro tempi, raffreddato ad aria e olio, con configurazione a due cilindri in linea da 1.17 litri di cilindrata, in grado di erogare 109 CV.

Il prezzo della BMW R nineT by VTR Customs

La VTR Customs ha messo in vendita in Svizzera la propria versione one-off della BMW R nineT ad un prezzo di 27.000 dollari (poco più di 23.600 euro). Si tratta di una cifra considerevole – circa 7.000 euro in più rispetto alla cifra necessaria ad acquistare il modello di serie – giustificata dal fatto che il modello è, come già accennato, una “one-off” (ossia un esemplare unico) nonché ampiamente modificato per renderlo altamente esclusivo. Nonostante il prezzo al dettaglio non sia esattamente alla portata di tutte le tasche, di certo qualche facoltoso appassionato apprezzerà la linea da scrambler vintage che caratterizza la proposta della VTR Customs