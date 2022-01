ASL Roma 3: Falsa la notizia del cluster Covid-19 all’ospedale Grassi.

In merito a quanto riportato oggi, 19 Gennaio 2022, da alcuni organi di stampa rispetto alla situazione dell’ospedale Grassi, attraverso un comunicato ufficiale l’ASL Roma 3 precisa che “la situazione al POU Grassi-CPO è sotto controllo e tutte le procedure igienico-sanitarie compreso l’uso dei DPI per il contrasto alla diffusione del Covid -19 sono sempre applicate a garanzia della sicurezza di utenti ed operatori, infatti non vi è nessun cluster in Rianimazione e nel Reparto Psichiatrico.

A tal riguardo

A tal riguardo – si legge ancora nel comunicato – giova specificare che tutto il personale sanitario è sottoposto periodicamente – ogni 10 giorni- a tampone di controllo come da disposizioni regionali.

In tale ambito ed in conseguenza anche dell’andamento epidemiologico nazionale, un esiguo numero di operatori – precisamente quattro nel Reparto Psichiatrico, e tre nella Rianimazione – sono risultati positivi nel corso delle ultime settimane. Pertanto – conclude la nota dell’ASL Roma 3 – l’ordinaria attività assistenziale sta continuando senza alcuna difficoltà grazie alla collaborazione, l’impegno e la professionalità di tutto il nostro personale Medico, infermieristico, Sanitario e Parasanitario”.