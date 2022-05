Covid, Remuzzi: “Un vaccino contro tutti i Coronavirus potrebbe arrivare anche prima di due anni”

“Le varianti BA.4 e BA.5 stanno emergendo in Sud Africa, ma anche in Europa, in particolare in Belgio, in Danimarca, in Inghilterra e si diffondono rapidamente. Certamente arriveranno anche da noi e soppianteranno Omicron BA.2, che a sua volta ha soppiantato Omicron 1 e sono più contagiose”. Ai microfoni di iNews24, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs. “Abbiamo evidenza che sembrano evadere l’immunità acquisita con i vaccini anti-Covid e la guarigione, non in modo completo ma maggiore rispetto alle precedenti versioni di Omicron. Questo però non giustifica il panico. Queste varianti sono il segno che il Sars-CoV-2 continua ad evolvere e adesso dobbiamo capire qual è la differenza nella severità della malattia per delle varianti che potrebbero tendere a evadere i vaccini ma non essere associate a malattia così severa”.

Sul fronte vaccini, spiega Remuzzi, “l’Organizzazione mondiale della sanità ha parlato di un Pan-coronavirus: un vaccino valido per tutti i Coronarivus che potrebbe arrivare tra due anni. Credo che si tratti di una previsione realistica, ma la preparazione dei vaccini è sempre più rapida perché i Governi stanno investendo in questo settore e sono impiegati molti più ricercatori. Quindi potrebbe anche arrivare prima”.

Fonte: iNews24.it