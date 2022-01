Alitalia, Califano: “Parole di Altavilla vergognose, venga licenziato”

“Non mi interessa di quello che succede a quelle persone”. “Non siamo una Croce Rossa dei dipendenti Alitalia”. Le parole pronunciate dal Presidente di Ita, Altavilla, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, sono talmente volgari da richiedere un immediato intervento del Governo. Draghi rimuova subito questo signore che non ha capito due cose di una semplicità disarmante.

Inadeguato per svolgere qualsiasi tipo di mansione

Primo: il suo stipendio lo pagano anche tutte quelle persone che lui stesso ha licenziato con un piano industriale folle e che oggi si permette anche di dileggiare.

Due: per noi, ma evidentemente non per lui, la dignità di una persona non ha valore. E visto che lui la dignità non sa nemmeno dove stia di casa faccia i bagagli ed emigri il più lontano possibile.

Un uomo del genere è totalmente inadeguato a svolgere qualsiasi tipo di mansione. Invece di scusarsi per non aver portato uno straccio di idea innovativa e aver trasformato la nostra compagnia di bandiera in una società di trasporti regionale Altavilla ci viene pure a fare la predica, dicendo che il problema sono i lavoratori e non quei manager come lui che guadagnando milioni di euro hanno mandato in bancarotta Alitalia. Una vergogna mai vista.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano