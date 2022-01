Granato, PaP: “Quando dicono che i soldi non ci sono raccontano una menzogna”

The Economist aveva dichiarato l’Italia Paese dell’anno 2021, no?

E infatti siamo primi in Europa per evasione fiscale! Quasi 200 miliardi all’anno, “rubati” per lo più da imprese e lavoratori autonomi che non pagano IVA, IRPEF, IRAP, che assumono a nero/grigio, ecc..

Quando dicono che i soldi non ci sono raccontano una menzogna

Ci sono, solo che qualcuno li nasconde e li sottrae alla collettività.

I politici anziché sbraitare contro gli 8 miliardi del #redditocittadinanza perché non fanno per davvero del recupero dell’evasione fiscale la priorità del Paese?



