Mocassini e scarpe uomo Doucal’s: l’eccellenza italiana per gli uomini di classe

Classe, eleganza, materiali ricercati e lavorazione a mano. È la ricetta inconfondibile che ha trasformato Doucal’s in una vera e propria icona delle calzature e Made in Italy a livello globale. Nata nel 1968 a Montegranaro grazie alla visione di Mario Giannini, Doucal’s continua ancora oggi a vestire i piedi di milioni di uomini in tutto il mondo. A proseguire la mission aziendale di Mario sono oggi i figli che hanno deciso di dare una svolta eco-sostenibile alle ultime collezioni. È quindi arrivato il momento di andare a scoprire le scarpe Doucal’s più belle di questa stagione e di sorprenderci. I mocassini Doucal’s non sono gli unici must have che non possono mancare nel guardaroba dell’uomo di classe.

Mocassini Doucal’s: i modelli Penny Loafer e Clifton

Partiamo proprio dai mocassini, forse la scarpa più iconica dell’intero catalogo Doucal’s. Per questo 2022 sono due i modelli di punta: il Penny Loafer e il Clifton.

Il Penny Loafer è la scarpa uomo Doucal’s per chi vuole essere sempre all’altezza della situazione. Realizzato in pelle di vitello e con soletta in pelle, questo mocassino è adatto agli outfit informali e alle cerimonie e con il suo classico disegno è perfetto da abbinare a ogni tipo di pantalone. Ovviamente il colore base è il testa di moro ma possiamo trovarlo anche in versione navy o brown.

Quest’anno Doucal’s calzature ha deciso di rivisitare anche un classico degli anni ‘80: il mocassino Clifton. Rivestito in camoscio con lavaggio a mano, è disponibile in versione navy e testa di moro ma anche in tonalità più “moderne” come il cocco e il biscotto.

Un mocassino, il Clifton, inserito nella nuova linea Clifton 1982 Archive Redux, in cui la famosa suola arricciata in cuoio con tacco e punta rialzati viene applicata in 4 diversi modelli: mocassino, stivaletto, scarpa stringata e slip-on.

La nuova linea di Doucal’s ha anche un’altra caratteristica che la rende irresistibile. Ovvero la scelta dei materiali. L’azienda marchigiana ha intrapreso una strada green e in linea con molti brand di livello internazionale ha deciso di iniziare a usare materiali con minimo impatto sull’ambiente. Il tutto senza rinunciare alla qualità e alla lavorazione a mano che ne hanno decretato il successo globale.

L’eleganza delle stringate Doucal’s

Anche per quanto riguarda le scarpe da cerimonia e le eleganti stringate Doucal’s non scherza affatto. In questa stagione nel Doucal’s shop online e nei migliori store è arrivato il modello Gianni. Chiaramente ispirata al fondatore dell’azienda Mario Giannini, questa calzatura nata nel 1977 viene oggi riproposta in chiave decisamente moderna e si presta a ogni tipo di stile e abbinamento, da quello col jeans a quello con giacca e pantalone.

E se siamo appassionati di stringate abbiamo a disposizione anche il modello Pisa. La Doucal’s uomo con punta stondata e lacci stretti sul davanti che ci farà fare una figura incredibile in ogni situazione.

Per ammirare le stringate e i mocassini uomo il consiglio è quello di cliccare online su Zalando.it dove troveremo la linea Doucal’s scarpe da uomo eleganti e i modelli più sportivi di cui stiamo per parlare.

Le sneakers Doucal’s: la scarpa ideale per i più dinamici

Negli ultimi anni Doucal’s ha deciso di portare la sua eccellenza e le sue incredibili tecniche di produzione anche nel mondo delle calzature sportive. E l’ha fatto creando dei modelli di sneakers davvero incredibili. La prima in assoluto ad arrivare negli store online e nei negozi è stata la sneaker Kobe. In realtà definire questa Doucal’s come una semplice scarpa da ginnastica è decisamente riduttivo. Ricche di dettagli artigianali, queste scarpe sono realizzate a mano in vitello anticato, hanno una suola in gomma iperleggera e tutte le impunture hand made. Un vero capolavoro.

Un discorso molto simile possiamo farlo per le Andrew, l’ultima sneakers nata in casa Doucal’s e presenta al Pitti Uomo 2021. Anch’essa realizzata interamente con produzione artigianale ha un gambetto rivoltato e può essere indossata anche senza calze grazie alla morbidissima spugna interna. Un modello di lusso da indossare tutti i giorni e in tutte le occasioni.

Gli stivaletti Doucal’s perfetti per i mesi più freddi

Chiudiamo la nostra rassegna all’interno dell’universo Doucal’s con le calzature più ricercate in questo periodo: gli stivaletti. Anche in questo specifico settore abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Se cerchiamo una scarpa estremamente resistente e in grado di sopportare le temperature più rigide dobbiamo assolutamente scegliere il Work Boot. Realizzato in vitello anticato a mano e con una comodissima e leggera suola in gomma, è la scarpa perfetta sia per la città che per le passeggiate nella natura. L’ideale per chi ama lo stile country-chic.

Se invece amiamo gli stivaletti più eleganti l’opzione migliore è la serie Augu. Morbidissimi da indossare e senza lacci, questi stivaletti con tacco basso sono perfetti da indossare negli appuntamenti galanti e sono disponibili in varie colorazioni e tessuti. Assolutamente imperdibili quelli in tinta lavagna e dark brown.