Lezzi: “Ricapitolando…”

Non fa niente per la scuola. Non fa niente per i trasporti. Non fa niente per la sanità territoriale. Impone, però, obblighi che serviranno poco o niente a contenere la nuova situazione con il rischio concreto di intasare gli ospedali.

Nel frattempo, i sostegni vengono rinviati e le piccole imprese soffrono

Draghi, anche questa volta, ha annientato la politica relegando i ministri al ruolo di figurine.

Quello che è certo è che il pacco che Draghi ha preparato per gli italiani fatto di tagli, compliance e tasse arriverà puntuale e vuole scappare al Colle per non assumersi le responsabilità del suo disastro reso possibile grazie ai partiti asserviti e pavidi.

Basta! La politica si svegli da questa ubriacatura e la smetta di temere che non esiste un futuro per il nostro Paese senza Draghi.



var url226592 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=226592”;

var snippet226592 = httpGetSync(url226592);

document.write(snippet226592);