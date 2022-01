Roma-Lido: Picca (Lega): “Da Raggi a Gualtieri i romani sono passati dalla padella alla brace”

“La Roma-Lido è ormai un carro bestiame con i pendolari trattati come merce, stipati al freddo, in barba alle norme per il covid, costretti ad attese di almeno un ora per ogni passaggio. E’ questa la fotografia desolante di una tratta che unisce il mare di Roma con il centro, trasformata dopo anni di annunci e prese in giro dal duo Zingaretti-Raggi in una farsa ora proseguita dal neo sindaco Gualtieri”. A denunciarlo in una nota è Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.

Dopo Raggi, con Gualtieri i romani sono passati dalla padella alla brace

“Dopo Raggi, con Gualtieri i romani sono passati, come si dice, dalla padella alla brace, vittime di una politica che pensa a spartirsi le poltrone e che lascia la città nel degrado e nella sporcizia, con un trasporto pubblico da terzo mondo. Come Lega abbiamo chiesto più volte di trasformare la Roma Lido in una metropolitana leggera, con passaggi frequenti dei convogli e in cambio ci troviamo i soliti annunci da parte del Pd che oggi però non ha davvero più scusanti poiché comanda in Regione e in Campidoglio”.

“Ci appelliamo anche alla nuova amministrazione del Municipio X che non può continuare ad assistere in silenzio alle continue umiliazioni che subiscono i cittadini lidensi quotidianamente alle prese con i disservizi della Roma-Lido. E’ finita la pazienza, bisogna agire per il bene comune e non continuare con le solite promesse elettorali puntualmente disattese non appena si prende la poltrona”, conclude la Picca.