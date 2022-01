Scuole, sindacato Gilda: “Tornare il 10 in presenza sarebbe un’enorme sciocchezza”

“È inutile dire che le scuole sono aperte quando in realtà non funzionano: diventa solo uno slogan. La didattica non si fa tenendo aperto il cancello, ma garantendo un lavoro continuativo e sereno in aula tra docenti e alunni. Se il personale e i ragazzi cominciano a non andare in classe, le scuole non sono aperte”. Così Graziano Forlani, coordinatore provinciale del sindacato Gilda Unams di Napoli, ai microfoni di iNews24 commenta la possibilità che il Governo decida di non spostare la data di riapertura delle scuole, prevista per il 10 gennaio.

“Se il Governo decidesse di tornare a scuola in presenza, commetterebbe un’enorme sciocchezza. Non è una decisione politica, a meno che non si decida di annullare le quarantene come stanno facendo in Gran Bretagna. Le ipotesi sono due: scegliere di tutelare la salute con la dad o un liberi tutti”.

Sull’ipotesi di mandare in quarantena solo gli alunni non vaccinati, Forlani è chiaro

“È una soluzione che crea solo confusione”. Questa mattina il coordinatore provinciale di Gilda Unams ha inviato una lettera al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e all’assessore all’Istruzione Lucia Fortini: “Ho messo in evidenza l’andamento epidemiologico in Campania nei 99 giorni di chiusura della scuola (9 giugno – 15 settembre) e nei successivi 99 giorni di scuola in presenza (16 settembre – 23 dicembre). Dai dati ufficiali pubblicati sul sito della Regione Campania si evince che quando la scuola è stata chiusa, nonostante le vacanze estive e le riaperture, ci sono stati circa 26mila casi. Nel periodo successivo invece, ne abbiamo avuti circa 76mila: quasi il triplo. Il nostro sindacato non ha firmato il protocollo di sicurezza nelle scuole perché abbiamo ritenuto che non fosse sufficiente”.

Forlani specifica anche che “in questo modo non è possibile fare lezione in modo sereno. Noi siamo del parere che la vera scuola sia in presenza, laddove però sia in sicurezza. È ancora più confusionario aprire gli istituti, poi chiudere le classi e mettere in isolamento alunni e insegnanti”.

