Fratoianni: “In Europa lo Smart Working è tornato ad essere la norma. E da noi? Assolutamente no”

Renato Brunetta non ha mai smesso di ricordarcelo: il lavoro da casa è per chi non ha voglia di lavorare. Dimentica però sistematicamente di portare delle prove a sostegno di ciò.

Il non detto?

Non si può fermare la “ripresa”, nemmeno a livello simbolico. Lavorare e consumare, lavorare e consumare. E se ti ammali? Pazienza.

Il lavoro agile ha già dimostrato la sua efficacia e dovrebbe essere implementato e favorito a prescindere. Con i contagi che corrono, oggi più che mai.

Il ministro la smetta e provi a fare il suo lavoro, permettendo a lavoratori e lavoratrici di lavorare in sicurezza, per sé e per gli altri.



