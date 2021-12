Aumento contagi, Miozzo: “La soluzione è l’obbligo vaccinale e limitazioni per i no vax”

“Bisogna andare verso l’obbligo vaccinale che risolverebbe sostanzialmente gran parte dei problemi, oppure fare come in Austria e in Germania, dove hanno limitato la libertà di movimento e di esposizione al rischio di chi non si è vaccinato”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 l’ex coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, che ha poi proseguito: “Io sono d’accordo che un tri-vaccinato non debba stare in quarantena per un periodo così prolungato, anche perché con i numeri di diffusione che abbiamo oggi rischiamo effettivamente di paralizzare il sistema, però dobbiamo anche considerare che in Italia abbiamo ancora qualche milione di persone che non sono vaccinate”.

Miozzo ha poi spiegato

“Quindi o mettiamo queste persone nella condizione obbligatoria di vaccinarsi, oppure di non essere esposte al rischio, come d’altronde hanno fatto altri paesi europei che di certo non sono dittature, ma che democraticamente hanno scelto di imporre un meccanismo di tutela nei confronti di chi non vuole essere protetto attraverso altri sistemi”.

Sulla diminuzione della quarantena per i vaccinati, Miozzo ha aggiunto

“Penso che sia un quesito di carattere politico estremamente rilevante che pone il Cts in una situazione molto complessa, perché in questo momento è difficile adeguare la risposta scientifica a delle necessità di carattere politico, sociale ed economico”.

Ha poi proseguito

“Ogni possibile indicazione andrà valutata con molta prudenza e attenzione perché, se da una parte si può dare riscontro ad una serie di necessità del Paese, dall’altra rischia di essere un precedente molto pericoloso”.

Sull’aumento dei contagi e sul mancato tracciamento, Miozzo ha poi concluso

“Con i numeri registrati in questi ultimi giorni e con il limitato sistema di gestione delle risorse che abbiamo, qualsiasi tipo di tracciamento era impossibile. Con questo livello di diffusione siamo ben al oltre la nostra capacità”

