Turismo dentale: una moda sempre più in voga in Italia

Il turismo dentale è una tendenza sempre più in voga nella penisola italiana, ma che cos’è che lo rende così diffuso nelle scelte di salute di molte persone? In questo articolo si andrà ad osservare che cos’è il turismo dentale, perché si è diffuso, e soprattutto se è effettivamente un vantaggio o solo un pericolo per la salute.

Che cos’è il turismo dentale?

Con il termine ‘turismo dentale’ ci si riferisce a quella tendenza, sempre più diffusa in Italia, di cercare cure dentistiche o professionisti dell’odontoiatria nei paesi esteri, in particolare dell’est Europa. Questo tipo di scelta avviene senza prendere minimamente in considerazione i pericoli per la salute che essa può portare.

In molti si chiedono se convenga o meno recarsi all’estero per determinate esigenze odontoiatriche e altrettanti cadono nei tranelli di pubblicità ingannevoli e nelle testimonianze non proprio attendibili di clienti soddisfatti di tali servizi.

Le origini di questa tendenza vanno ricercate nell’era di crisi economica post 2008 e nel sempre più diffuso mondo della globalizzazione in cui le nazioni sono sempre più interconnesse rendendo gli spostamenti tra un paese e l’altro un gioco da ragazzi.

Le cause e le località del turismo dentale

Le motivazioni che spingono molte persone ad intraprendere questo tipo di cure mediche sono principalmente tre: il basso costo delle cure, il tempo di attesa e di svolgimento degli interventi ridotto al minimo, la possibilità di soggiornare a basso costo nelle località dove ci si reca.

Fino a una decina di anni fa si contavano circa 30.000 italiani tra le fila di coloro che hanno sperimentato il turismo dentale, ma questo numero è aumentato esponenzialmente nell’ultimo decennio, fomentato dal sovraccarico di informazioni fasulle sul web.

Il motivo principale per cui in Italia i costi odontoiatrici sono così alti rispetto all’estero è da ricercarsi principalmente nell’elevata tassazione a cui sono soggetti gli specialisti del settore. Il costo delle prestazioni dunque lievita molto per il mantenimento delle strutture stesse e per riuscire a fornire una buona qualità nei servizi offerti.

I luoghi del turismo dentale sono esenti da questa tassazione brutale e sono costituiti da burocrazie esili accompagnate da un basso costo del lavoro. Le destinazioni più in voga per i trattamenti dentali sono Croazia, Romania, ed Ungheria, ma anche, in tempi più recenti, Moldavia e Albania. Esiste, però, anche una soluzione a costi accessibili anche in Italia. Precisamente a Ventimiglia, in Liguria, dove hanno creato una vera e propria offerta di turismo dentale che abbina agli interventi odontotecnici anche la possibilità di visitare la vicina Costa Azzurra.

Rischi del turismo dentale

Sarebbe scorretto pensare che in questi paesi non esistano professionisti autentici o la sanità non sia di qualità. Tutt’altro. Il problema fondamentale è l’accertarsi dell’affidabilità delle strutture in cui ci si reca e non è sempre facile farlo, ma ci sono degli elementi comuni che possono aiutare i clienti a verificare la qualità delle strutture odontoiatriche in modo da evitare truffe.

Alcuni di questi indizi sono:

– Basso costo, che cela l’uso di materiali scadenti e di strutture non all’avanguardia;

– Tempistiche brevi, poiché un trattamento dentale adeguato necessita di qualche giorno di monitoraggio ed occorrono spesso settimane, pertanto liquidare un cliente in breve tempo non garantisce professionalità;

– Strutture molto grandi, può sembrare strano, ma le strutture troppo grandi di solito si focalizzano sulla quantità degli interventi piuttosto che sulla qualità e l’eccessiva grandezza è un campanello d’allarme.