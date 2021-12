Quirinale, Vito (Forza Italia): “Berlusconi è il candidato più autorevole che il centrodestra può mettere in campo”

“È giusto che il centrodestra in questa legislatura abbia la possibilità finalmente di esprimere una sua candidatura, e la figura più autorevole che possiamo mettere in campo è sicuramente quella di Berlusconi”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato di Forza Italia, Elio Vito, che ha poi proseguito: “D’altra parte, mi pare evidente come anche gli argomenti che vengono sollevati da chi intende contrastare questa candidatura siano del tutto inconsistenti”.

Sulla possibile candidatura di Draghi al Quirinale, Vito ha commentato

“Sarà sicuramente necessario mettere in atto una strategia, il che potrebbe anche essere più complesso del previsto visto che ieri il presidente Draghi, nel suo discorso a reti unificate con tanto di standing ovation dei giornalisti, a cui in una democrazia liberale non siamo molto abituati, di fatto ha lasciato intendere la sua disponibilità ad assumere la Presidenza della Repubblica”.

Vito ha poi proseguito

“Ci sono tante ragioni perché Draghi prosegua il suo lavoro a Palazzo Chigi, anche perché il mandato che gli era stato affidato dal Presidente Mattarella, e al quale i partiti avevano acconsentito, non è stato ancora portato a termine”. Sulle dichiarazioni di Toti che aveva auspicato l’ingresso di Forza Italia in un nuovo polo centrista, Vito ha poi concluso: “Io non credo alle aggregazioni centriste, penso che invece il mondo tenda sempre più verso una semplificazione tra destra e sinistra. Certo, la destra nel nostro paese deve essere liberale e non sovranista, ed è esattamente questo il punto che Forza Italia deve chiarire con i suoi alleati, non annacquarsi in un’operazione centrista. Se la destra italiana è sovranista, allora vuol dire che non è destinata a governare”

