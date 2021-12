Fiumicino, bilancio, Montino: “La nostra è una manovra fortemente sociale che riguarda il futuro”

“Ieri a trada notte è stata approvata la manovra di bilancio 2022-2024. Prima di tutto è necessario ringraziare l’intero Consiglio comunale, le Commissioni, la Presidente del Consiglio Vona, il Segretario generale, i dirigenti, gli uffici e gli staff per il lavoro fatto”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Siamo riusciti a raggiungere questo risultato in tempi eccellenti

“Siamo riusciti a raggiungere questo risultato in tempi eccellenti – prosegue -. Proprio ieri c’è stata la conferenza Stato-Comuni in cui si è stabilita la possibilità per gli enti locali di approvare i propri bilanci entro il 31 marzo 2022, per andare incontro alle oggettive difficoltà che essi stanno vivendo. Ora, noi non solo lo abbiamo approvato prima di questo termine, ma lo abbiamo fatto ancora prima rispetto agli anni scorsi. Perché noi siamo nelle condizioni di farlo, perché il nostro bilancio è un bilancio sano, che regge strutturalmente e che possiamo presentare con orgoglio alla Città”.

“Abbiamo approvato una manovra fortemente sociale proiettata sul futuro – spiega il sindaco – perché la spesa sociale non diminuisce ma addirittura aumenta in una situazione difficile per tutti. La manovra sui prelievi è in diminuzione per le fasce sociali sulla Tari e sull’Irpef. E’ stata una nostra precisa scelta politica. Se il bilancio dello Stato e della Regione, che stanno per essere approvati, dovessero predisporre ulteriori stanziamenti, noi nella prossima manovra di assestamento di bilancio potremo fare ulteriori interventi in diminuzione a favore dei cittadini più deboli. Questo è il dato di fondo, il resto è poesia”.

Siamo consapevoli che il lavoro non è finito

“Siamo consapevoli che il lavoro non è finito – prosegue – ma deve continuare quotidianamente, guardando avanti. La nostra è una visione complessiva, non pensiamo a separare le risorse dirette nostre da quelle che arrivano da Regione, Stato o privati. Noi invece condanniamo proprio questa idea: pensando alle concessioni edilizie, le risorse devono restare nelle località dove i privati hanno le concessioni, affinché le opere rimangano in quelle stesse località”.

“Il 2022 è un anno decisivo per tutti – conclude -. Se ci sarà la volontà di affrontare i grandi nodi che abbiamo, dalle grandi opere ai progetti del Pnrr, la maggioranza è disponibile a condividere con tutti. Sono occasioni importanti che non possiamo perdere”.