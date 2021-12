Covid, è record assoluto di contagi

Sono 44.595 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 36.293) e 168 i decessi (ieri 146), registrati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la pandemia, ormai quasi due anni fa. Il precedente record è del 13 novembre 2020, quando furono 40.902 i casi individuati positivi al Covid-19. I numeri emergono dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Sars-CoV

Dall’inizio dell’epidemia il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 5.517.054, mentre da febbraio 2020 le vittime sono 136.245. Sono in tutto 4.950.780 le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positive sono in tutto 430.029, pari a +27.300 rispetto a ieri (+18.585 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi processati sono stati 901.450, ovvero 122.147 in più rispetto ai 779.303 di ieri, mentre il tasso di positività, ieri al 4,7%, oggi è pari al 4,9%.

Fonte: agenzia dire



var url222223 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=222223”;

var snippet222223 = httpGetSync(url222223);

document.write(snippet222223);