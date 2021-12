Frosinone, chiuse tutte le scuole del terzo comprensivo in via precauzionale

Il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, in via precauzionale, ha esteso a tutte le scuole del terzo istituto comprensivo, la chiusura dei plessi, anticipando la pausa natalizia già da mercoledì 22 dicembre. Dovrà intendersi, dunque, inserita anche la scuola Dante Alighieri nella sospensione anticipata dell’attività didattica in presenza, tenuto conto della promiscuità con fratelli e prossimi congiunti che frequentano le altre scuole del medesimo terzo comprensivo, oggetto di particolari criticità, nel rilevamento di casi da infezione da covid 19.



