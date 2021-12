Dai sogni ai talenti, nel quartiere Barona di Milano per sviluppare le potenzialità delle adolescenti

All’interno del Barrio’s, centro di aggregazione giovanile collocato nel quartiere Barona, nella periferia Sud-Ovest di Milano, nasce il progetto Dai Sogni ai Talenti,

selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Joy Onlus, Fondazione Ambrogio e

Oltre Venture Srl.

Arte, cucina, ambiente e territorio

Arte, cucina, ambiente e territorio, ma anche sostegno scolastico, orientamento allo studio e al lavoro, green economy e sport. Tutto questo e altro ancora è Dai Sogni ai

Talenti: un progetto quadriennale dedicato alle adolescenti dagli 11 ai 17 anni del quartiere milanese Barona per tracciare nuove strade e rimuovere gli ostacoli che

impediscono la realizzazione dei loro Sogni e dei loro Talenti Il Barrio’s, uno dei centri di aggregazione giovanili più attivi di Milano, nasce nel 1997 nel quartiere della Barona dall’iniziativa dell’Associazione Amici di Edoardo Onlus, in collaborazione con Comunità Nuova di don Gino Rigoldi e diventa ben presto un luogo di

riferimento nella periferia, dove i giovani possono trovare un’identità e dei valori, possono esprimere e sviluppare le proprie passioni, possono imparare un mestiere e diventare cittadini attivi, solidali, consapevoli dei propri diritti e doveri per una civile convivenza. Svolge inoltre un’importante azione preventiva nei confronti di fenomeni quali l’esclusione sociale, la dispersione scolastica, fenomeni di devianza giovanile ed è punto di richiamo per molti giovani sia della zona sia dell’intera città, con più di 400 iniziative realizzate ogni anno.

Nello scorso mese di ottobre è stato avviato all’interno di Barrio’s il progetto Dai Sogni ai Talenti, un percorso che nasce dalla volontà di favorire il processo di crescita personale e di empowerment delle adolescenti del quartiere. Secondo i dati rilevati, proprio in questa fascia di età aumentano le difficoltà legate al contesto sociale ed economico svantaggiato di origine a cui si aggiungono il disinvestimento sull’istruzione femminile e i problemi culturali ed economici che pregiudicano l’accesso ad esperienze extrascolastiche – fondamentali per la conoscenza di sé e indispensabili per la formazione (didattica e non) dell’individuo. Le ragazze sono spesso più coinvolte nei lavori domestici e di cura familiare a discapito del tempo da dedicare allo studio. Tutto ciò porta molte di loro a sviluppare una scarsa autostima e pochissima consapevolezza delle proprie opportunità e capacità.

Dai Sogni ai Talenti dunque coinvolgerà, nel corso dei quattro anni, giovani adolescenti del quartiere di età compresa dagli 11 ai 17 anni. Poggiando su due pilastri fondamentali – educazione/formazione e salute/ambiente – Dai Sogni ai Talenti ha l’obiettivo di sviluppare nelle giovani donne coinvolte la conoscenza e la consapevolezza di sé attraverso laboratori artistici e attività di orientamento. Attraverso progetti che riguardano l’ambiente, il territorio e l’alimentazione, si andrà invece a lavorare sulla relazione delle ragazze con il mondo esterno.

Il percorso comprenderà

Nello specifico, il percorso comprenderà la realizzazione di un piano formativo personalizzato, la creazione di uno spazio di socializzazione e di studio protetto, di percorsi

di orientamento per la scoperta di sé e del mondo, di sportelli specializzati per eventuali sostegni psicoterapeutici e diversi laboratori d’arte, tra cui terapeutica artistica, coro e laboratori teatrali.

A questo si aggiungeranno visite per conoscere il territorio circostante, ricco di cascine, risaie e fattorie didattiche e un laboratorio di orientamento alla Green Economy, alla sostenibilità del sistema alimentare e alla lotta allo spreco, per sensibilizzare le giovani riguardo ai temi ambientali, e per farle prendere coscienza sulla qualità del cibo e sull’etica della sua produzione.

Infine, sono previsti gruppi di running al femminile e percorsi personalizzati che coinvolgeranno anche genitori e bambini, per sviluppare i temi della corretta alimentazione e dell’importanza di una dieta sana ed equilibrata per migliorare il proprio stile di vita e di salute.

Dai Sogni ai Talenti verrà finanziato per il 50% dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI attraverso il bando di co-progettazione “Iniziative in cofinanziamento, non profit la cui missione è quella di attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il restante 50% verrà sostenuto da Fondazione Joy Onlus, Fondazione Ambrogio e Oltre Venture Srl.

I partner di progetto sono: per il sostegno scolastico e le attività educative, Associazione Comunità Nuova onlus; per l’orientamento e il volontariato, Associazione BIR onlus e Comunità Nuova onlus; per le attività legate al Parco Agricolo Sud Milano, ETS ASeS Agricoltori, Solidarietà e Sviluppo; per il teatro e il coro, Associazione ATIR Teatro Ringhiera; per la Terapeutica Artistica, Accademia di Belle Arti di Brera, Corso di Terapeutica Artistica; per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione, pulizia e sanificazione, Bottega di Quartiere SRL Impresa Sociale; per valutazione e monitoraggio del progetto, Codici cooperativa sociale; per gli interventi sulla salute, Impresa Sociale Medici in Famiglia; per le attività sportive, Play More SSD SRL.