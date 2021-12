Lezzi: “La maggior parte dei rincari graverà sulle spalle degli italiani”

Tutti i leader di maggioranza hanno millantato a reti unificate di aver risolto il problema dell’esorbitante caro bollette. Siamo stati ubriacati dai media che raccontavano del “governo e la maggioranza impegnati a contrastare gli aumenti delle bollette”. Sembrava di sentir parlare di super eroi in lotta per il bene dei cittadini.

Intervento limitato

Come avevo già detto, l’intervento del Governo invece è molto limitato rispetto al necessario perché la maggior parte dei rincari graverà sulle spalle degli italiani.

Dal momento che la batosta sarà più pesante del solito, il governo “risolutore” ha previsto, per non far mancar nulla ai cittadini già oberati da tasse e balzelli vari, la possibilità di pagare le bollette in dieci comode rate.

Tradotto significa che il governo agli italiani dice: “Sono fatti vostri, posso solo rateizzarvi il macigno di aumenti.”



