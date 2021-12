Lezzi: “Draghi ha illuso i partiti, e di conseguenza gli italiani”

Draghi ha illuso i partiti, e di conseguenza gli italiani, che con la legge di bilancio sarebbero state approvate le misure più ambite ma ha messo sul tavolo poche risorse e da illusionista si è trasformato in un premier incartato sulla legge più importante dell’anno.

Le convocazioni della commissione bilancio del Senato si annullano di ora in ora perché non riesce a trovare la quadra

Finirà nel peggiore dei modi e cioè che nessuno dei due rami del Parlamento toccherà palla e si voterà una fiducia al buio in cui i provvedimenti sono dettati da Garofoli e Franco con buona pace delle chiacchiere dei leader politici.

Mentre si fa sentire il peso delle nuove restrizioni su moltissime imprese, come se non bastasse quello del caro bollette, non si parla di nuovi ristori.

Sulla carta abbiamo un premier autorevole in Europa, alcuni raccontano che tutti i leader europei prenderebbero appunti quando parla ma non riesce a far affrontare all’Europa con la serietà dovuta né il tema degli aumenti delle bollette né quello delle delocalizzazioni.

Nel frattempo, i partiti si sperticano se votare o meno Berlusconi come Presidente della Repubblica.



var url220879 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=220879”;

var snippet220879 = httpGetSync(url220879);

document.write(snippet220879);