Presutto (M5S): “La partita sul Quirinale? Molto di più di una banale gara nell’indicare nomi”

“La scelta del Presidente della Repubblica, ha nelle fasi preliminari del dibattito, l’elemento più alto e rappresentativo della democrazia del nostro Paese, che troverà la sua espressione finale nel voto. Saranno, in modo prevalente, tutti i parlamentari, presenti al Senato ed alla Camera, gli attori principali di questo importante processo democratico decisionale”. Ha dichiarato il Senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle in una nota.

Ha continuato Vincenzo Presutto

“Oggi, questa fase non è stata ancora avviata in modo esaustiva, infatti, il dibattito è rimesso ogni giorno ad una banale gara che si limita ad indicare dei nomi non curandosi degli interessi reali dei cittadini, che vogliono invece essere rassicurati, in un momento molto critico per il nostro Paese per gli effetti della pandemia, affinchè venga individuato il migliore profilo possibile, a ricoprire un ruolo così importante come quello del Presidente della Repubblica.”

Ha concluso il Senatore Presutto: “Voglio ricordare che la politica è un tema serio e la democrazia un valore portante dell’Italia e per questo, non si può prescindere da un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti legittimati poi ad esprimere la propria preferenza per la scelta del Presidente della Repubblica nel segreto delle urne.”