Dagli occhiali alle lenti a contatto senza stress

Passare alle lenti a contatto? Le lenti sono meglio degli occhiali da vista? In molti si interrogano su questa scelta. Una risposta univoca non c’è. Tutto dipende dalle nostre esigenze e dalle nostre abitudini quotidiane.

Perché passare dagli occhiali alle lenti a contatto?

Oggi cresce il numero di persone che sceglie di passare alle lenti a contatto. Negli ultimi anni, infatti, la tecnologia ha portato a una grandissima evoluzione in questo settore, offrendo soluzioni sempre più pratiche e specifiche per ogni tipo di occhio. Questo ha permesso a molti di superare i numerosi inconvenienti legati agli occhiali.Chi li indossa, infatti, sa bene che questi si appannano facilmente quando c’è uno sbalzo termico, quando si cucina, o quando si indossa la mascherina. Rischiano di cadere e di rompersi se si fa sport. Possono rivelarsi anche poco pratici in alcuni ambienti lavorativi, specie se le mansioni da svolgere prescrivono l’utilizzo di caschetti, maschere e visiere che non si integrano bene con l’occhiale da vista.

Inoltre, le lenti a contatto offrono una visione più naturale rispetto agli occhiali. Questi tendono infatti a ingrandire o rimpicciolire quello che osserviamo, creando di fatto un’immagine innaturale per la nostra retina.Senza contare che le montature spesso rappresentano una vera e propria cornice che limita il nostro sguardo. Con l’occhiale a mancare è la visione periferica: ci è impossibile vedere bene al di fuori della montatura e l’effetto in molti casi può essere veramente fastidioso. Le lenti a contatto sono invece studiate per rimanere sempre centrate sulla cornea, consentendo una visione periferica chiara.

Da non sottovalutare anche il fatto che spesso le lenti possono rappresentare una soluzione estetica migliore rispetto agli occhiali. Ci permettono di mostrare con sicurezza tutto il nostro viso, lasciando libero lo sguardo. Spesso, infatti, gli occhiali con molte diottrie creano uno spiacevole effetto, quello del “fondo di bottiglia”: gli occhi possono risultare ingranditi di molto, alterando le proporzioni naturali del viso. Le lenti a contatto eliminano questo problema alla radice.

Fonte: Pixabay Autore: congerdesign

Quali lenti a contatto scegliere?

Se siamo convinti a passare alle lenti, dobbiamo quindi contattare un oculista per una visita approfondita, al fine di farci prescrivere le lenti ideali per il nostro caso specifico. Oggi le lenti a contatto si adattano ad ogni necessità dell’occhio. Le lenti sferiche e asferiche sono l’ideale per contrastare miopia e ipermetropia. Le lenti a contatto toriche, invece, si rivelano molto efficaci quando oltre alla miopia e all’ipermetropia si riscontra anche un problema di astigmatismo. Le lenti bifocali o multifocali sono la soluzione ideale per la presbiopia. Infine, nel caso si presentassero miopia o ipermetropia, insieme ad astigmatismo e presbiopia, si può puntare sulle lenti toriche multifocali.

È importantissimo indossare sempre lenti a contatto certificate, comprate su prescrizione medica, evitando di acquistare lenti in negozi o su siti internet non specializzati. Alcune di queste lenti potrebbero non essere omologate e creare danni (anche permanenti) alla vista.

Il medico e l’ottico sapranno indicarci anche i modi migliori per iniziare a utilizzare le lenti a contatto. Occorre infatti prendere un po’ di tempo e fare un po’ di pratica prima di abituarsi del tutto al loro utilizzo. Queste attenzioni iniziali verranno poi ampiamente ricompensate.

Come iniziare a utilizzare le lenti a contatto?

Ogni tipo di lente ha le sue diverse modalità di gestione. Tuttavia, ci sono degli accorgimenti universali. In primo luogo, prima di maneggiare le lenti è fondamentale lavarsi le mani con cura, utilizzando acqua e sapone neutro, asciugandosi poi con un panno pulito. L’igiene viene prima di tutto. Bisogna disinfettare le lenti utilizzando solo e unicamente i prodotti prescritti dallo specialista, riponendole sempre nella loro apposita custodia, che andrà poi periodicamente disinfettata. Si consiglia di cambiarla ogni tre mesi. Se le operazioni di pulizia risultassero troppo complesse e impegnative, meglio chiedere all’oculista la prescrizione di lenti giornaliere, che si gettano dopo l’utilizzo.

Bisogna fare attenzione alle attività legate all’acqua. Nuotare in piscina, o fare la doccia, con le lenti addosso ci obbliga poi a indossarne di nuove. È importante rimuovere sempre le lenti prima di andare a dormire, anche se si utilizzano quelle a uso prolungato. Indossarle anche la notte, per molte ore, aumenta sensibilmente il rischio di infezioni dell’occhio.Mai scambiare le proprie lenti a contatto con altre persone.

Molte delle lenti a contatto di ultima generazione proteggono l’occhio dai raggi UV. Tuttavia, può essere utile indossare occhiali da sole scuri, se si passa molto tempo all’aperto nelle giornate più luminose.

Abituarsi alle lenti è un processo graduale. In caso di dubbi, non bisogna esitare a fare delle domande all’oculista o all’ottico. Ci sono dei piccoli accorgimenti che possono fare veramente la differenza. Nel giro di pochi giorni, portare le lenti sarà così naturale, che non ci si accorgerà nemmeno di indossarle.

Fonte: Pixabay Autore: slavoljubovski