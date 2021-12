Castelnuovo di Farfa, una domenica insieme cittadini e turisti per aprire le festività del Natale

Prova a ripartire anche il delizioso borgo di Castelnuovo di Farfa, come altri paesi della Sabina. Infatti domenica 19 dicembre, grazie ai giovani della Pro Loco e a tutti i volontari, il Natale 2021 avrà inizio, pur nel rigoroso rispetto delle norme anticovid, con la visita guidata alla Casa di Babbo Natale, ore 11.45 presso il Centro Turistico del paese, addobbato a festa per l’occasione. Foto ricordo e merenda al BarBabbo per cominciare e a seguire giochi con gli Elfi venuti dal Polo Nord a fare felici grandi e piccini.

I gustosi ristoranti del paese saranno a disposizione per un pranzo di bontà sabine. Poi una bella passeggiata nel borgo e la visita non rinviabile al magnifico Museo dell’Olio, sito nel centro del paese. Alle 19.00, per continuare a stare insieme, la Compagnia dell’Inserenata metterà in scena al Teatro del borgo il Canto di Natale, spettacolo per tutta la famiglia, ispirato al grande classico di Charles Dickens. Lo spettacolo è davvero suggestivo, da non perdere “… il vecchio e avaro Scrooge, la notte della vigilia di Natale, riceve la visita di tre spiriti per metterlo in guardia sul suo discutibilissimo modo di comportarsi …” Buon divertimento !

Dopo lo spettacolo seguirà un invitante apericena. E’ consigliata la prenotazione. Una bella occasione questa per conoscere la Compagnia dell’Inserenata rinata, dopo dieci anni di attività, come associazione culturale nel 2005, con sede a Montopoli di Sabina, siamo in provincia di Rieti. Da sempre la Compagnia porta avanti progetti teatrali, dando ampio spazio e rilevanza a testi e autori importanti della tradizione teatrale italiana e non solo. L’associazione ha lavorato e lavora anche in ambito pedagogico con l’istituzione di laboratori destinati ad adulti e ragazzi, e in quello letterario e di promozione alla lettura tramite il gruppo letterario “Circolo Pickwick”.

di Giuseppe Manzo