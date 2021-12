Roma, controlli straordinari interforze Polizia Locale e Polizia di Stato: chiuse due attività

Due chiusure temporanee di esercizi di vicinato alimentare e un ammontare di circa 8.500 euro di sanzioni è l’esito dei controlli eseguiti ieri, nell’ambito dei servizi interforze di Polizia Locale e Polizia di Stato con la collaborazione di personale ASL, presso alcuni minimarket nel territorio del VI Municipio.

Gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale

Gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, unitamente al personale del Distretto Casilino della Polizia di Stato, nel corso delle verifiche in zona Casilina

hanno effettuato controlli in due minimarket in zona ed avviato il provvedimento amministrativo per la chiusura provvisoria.

Nel primo esercizio di vicinato alimentare sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie, evidenziate anche dalla presenza di escrementi di topi negli stessi locali dove erano esposti i prodotti alimentari per la vendita al pubblico e sono state contestate 2 violazioni di carattere amministrativo, per un totale di 7.000,00 euro, per vendita di prodotti per i quali il titolare non aveva l’autorizzazione e per l’ampliamento della superficie di vendita.

Anche nel secondo esercizio di vicinato sono state accertate gravi carenze igienico sanitarie e sono state trovate feci di roditori negli ambienti in cui erano conservati prodotti alimentari: sequestrati circa 90 chili di cibo tra merce di origine animale, ittica e vegetale, in quanto privi della prescritta tracciabilità e, per questo, è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.