Frosinone: intensa attività della Polizia di Stato con gli agenti delle Volanti

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato traeva in arresto un quarantasettenne frusinate, pluripregiudicato, per reati legati al mondo dello spaccio e contro il patrimonio.

In particolare, il predetto rintracciato nella parte bassa del capoluogo, nei pressi del c.d. Casermone, dagli agenti della Squadra Volante, era evaso dagli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, ove era stato collocato.

Lo stesso, già noto alle Forze di Polizia, veniva tratto in arresto per la revoca dell’Affidamento in prova terapeutico ai servizi sociali con conseguente esecuzione del ripristino della misura cautelare in carcere.

Inoltre, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e/o legati al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, coordinato dall’ U.P.G.S.P. Squadra Volante, con il prezioso ausilio di Unità Cinofile della Polizia di Stato, sono state controllate 208 persone.

Nel corso delle operazioni, un cittadino straniero veniva deferito all’A.G. per inottemperanza al FVO mentre un secondo veniva segnalato alla competente Prefettura per possesso di sostanza stupefacente per uso personale; sono state altresì sequestrate alcune dosi di sostanza stupefacente presso il Casermone a carico di ignoti.