Covid, D’Amato: “Domani v-day pediatrico, Lazio parte con prime vaccinazioni”

“Si partirà domani nel Lazio con le prime vaccinazioni pediatriche nella fascia 5-11 anni presso l’Istituto Spallanzani e altri hub, il reclutamento per la giornata del V-Day lo stanno curando i pediatri dando priorità alle categorie più fragili”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, le prime somministrazioni del V-Day pediatrico si terranno domani all’Istituto Spallanzani ed in altri hub: il museo Explora (via Flaminia), il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina (via Canova), De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e il consultorio familiare di Viterbo (via Enrico Fermi).