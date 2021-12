Quirinale, Malan (FDI): “Draghi al Quirinale? Meglio le elezioni”

“La nostra soluzione preferita è quella di ridare parola ai cittadini e tornare ad avere un governo che sia espressione della volontà degli elettori”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il senatore di Fdi, Lucio Malan, che ha poi proseguito: “Non è un caso infatti che l’azione del governo attuale, proprio per la sua frastagliata composizione e provenienza politica, non stia dando i risultati sperati e stia producendo invece effetti poco positivi per il Paese”.

Sul Quirinale e sulla possibile candidatura di Silvio Berlusconi, Malan ha spiegato

“Il centrodestra purtroppo da solo non ha i numeri per ottenere la maggioranza e di conseguenza dobbiamo guardare anche al di fuori. Questo vale per tutti, non solo per Berlusconi”.

Ha poi aggiunto

“Detto ciò, nel recente passato, gran parte del centrodestra votò per Giorgio Napolitano che non era di certo una soluzione al di sopra delle parti, vista la sua provenienza. E ancora prima ci fu addirittura il PCI che votò per eleggere Cossiga”.

Sui vari endorsment delle altre forze politiche che hanno detto di voler coinvolgere Fdi nell’interlocuzione per il nuovo Presidente della Repubblica, Malan ha poi concluso

“Tutto ciò è la diretta conseguenza di un rapporto di responsabilità, perché nonostante fossimo l’unica forza di opposizione non abbiamo mai messo i bastoni tra le ruote in modo strumentale, neanche in situazioni dove sarebbe stato facile farlo dal punto di vista procedurale. Abbiamo sempre cercato di fare un’opposizione patriottica, presentando proposte costruttive e senza fare ostruzionismo a tutti i costi, e questo ha dato i suoi frutti anche dal punto di vista della credibilità e del dialogo con le altre forze politiche”

LINK ALL’ARTICOLO