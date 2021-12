De Matteis Agroalimentare: un viaggio in Italia per portare il Natale

Portare un po’ di conforto alle famiglie in difficoltà, a partire dalla tavola di Natale. Questo l’obiettivo con cui si sta muovendo De Matteis Agroalimentare, pastificio irpino con esportazioni in tutto il mondo, che fino al Natale si sposterà in Italia per consegnare a 7 Caritas diocesane 5 tonnellate di Pasta Armando, da grano 100% italiano di filiera.

Partito da Avellino, provincia in cui ha sede l’azienda, il tour benefico oggi ha toccato Roma per poi spostarsi in altre città del Nord, Centro e Sud. Le famiglie in stato di povertà assoluta, d’altra parte, sono aumentate nell’anno della pandemia su tutto il territorio nazionale arrivando a superare la quota di 2 milioni, come evidenziano i dati Istat.

“Le ripercussioni della pandemia sull’economia, sappiamo che stanno rendendo davvero difficile garantire l’alimentazione delle famiglie più fragili. Per questo abbiamo voluto intraprendere un’azione concreta accanto a Caritas Italiana portando alle persone più bisognose il conforto di una donazione alimentare. – afferma Marco De Matteis, Amministratore Delegato di De Matteis Agroalimentare – Siamo partiti da Avellino, la realtà più vicina al luogo in cui viviamo e operiamo, per coinvolgere poi altre città in un’ottica di collaborazione più ampia con le diocesi nazionali”.

“Ringraziamo De Matteis Agroalimentare che con questa donazione di Pasta Armando darà un tocco di colore agli scaffali dell’Emporio e regalerà ai nostri beneficiari un primo piatto speciale per i giorni di festa. – commenta il Direttore della Caritas di Roma Giustino Trincia – Sono questi i piccoli segni che dicono alle persone e alle famiglie che c’è una Speranza e che, anche fuori dal nostro Emporio della Solidarietà, c’è un mondo di dono e di generosità disponibile a farsi prossimo a chi si trova in maggiori difficoltà.”

Da quattro anni accanto a Pasta Armando come ambassador, Chef Alessandro Borghese ha scelto di accompagnare l’azienda anche in questa occasione, partecipando alla consegna a Milano, città in cui vive e lavora: “Sono molto felice di partecipare a questa iniziativa di De Matteis Agroalimentare, contribuendo a donare un po’ conforto alle famiglie in difficoltà nella città che mi ha adottato da qualche anno. Offrire concretamente un piatto di pasta e, accanto a questo, un sorriso spero possa essere di aiuto per loro e di stimolo per tutti a fare altrettanto.”

Sensibile alle necessità della comunità in cui opera, De Matteis Agroalimentare lavora da tempo con la Caritas di Avellino per supportare le persone sul proprio territorio. Un impegno di sostenibilità sociale che l’azienda ha preso anche con tutte le realtà agricole che fanno parte della su Filiera e, in occasione della prima fase della pandemia di Covid-19, confermato con il sostegno alle strutture ospedaliere di Avellino. Con questa iniziativa, l’orizzonte della solidarietà si allarga ad abbracciare altri territori lungo tutta la Penisola.

Le donazioni di Pasta Armando arriveranno nelle sedi Caritas di Avellino, Napoli, Roma, Milano, Torino, Firenze e Bari.Alessandra Ciuccarelli