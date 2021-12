Fiumicino, Montino: “Comune e Misericordia insieme per aiutare famiglie colpite dal covid”

“A seguito dell’impennata di casi di covid nel nostro territorio, sempre più persone si ritrovano nell’impossibilità di recarsi a fare la spesa o in farmacia a causa della quarantena e dell’isolamento a cui sono costretti. In particolare ciò riguarda le monofamiglie o quelle in cui il virus ha colpito tutti i membri del nucleo familiare, impedendo loro di raggiungere i luoghi di approvvigionamento e di prima necessità.

In aggiunta a quanto già fanno gli uffici dell’assessorato ai Servizi sociali

Pertanto il Comune, in aggiunta a quanto già fanno gli uffici dell’assessorato ai Servizi sociali, in accordo con la Misericordia di Fiumicino, che ringraziamo per la sua disponibilità, invita tutti coloro che avessero necessità a contattare il seguente numero di telefono, 3459766988, o a scrivere una email all’indirizzo misericordia.sociale@gmail.com per richiedere aiuto in questa situazione di emergenza.

Ricordo che i contatti dei Servizi sociali sono invece questi: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 ai seguenti numeri 0665210605 – 0665210640; dalle ore 17:30 alle ore 20:30 al seguente numero 3939741554. Sabato e domenica: dalle ore 9:00 alle ore 20:30 al seguente numero 3939741554. Oppure scrivere una mail a: segretariato.sociale@comune.fiumicino.rm.it”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.