Restrizioni Alto Adige, Benetello: “E’ un passo indietro, ma rispetto all’anno scorso la situazione è decisamente migliore”

Mirko Benetello, direttore di Confesercenti Alto Adige, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulle nuove restrizioni in Alto Adige

“Abbiamo respirato aria di libertà per diversi mesi, oggi si fa un passo indietro, siamo ancora in pieno dentro al problema –ha affermato Benetello-. L’anno scorso eravamo completamente chiusi. Oggi parliamo di 20 comuni chiusi che non è poco, però stiamo vivendo, stiamo lavorando, stiamo ragionando di mercatini aperti, quindi la condizione rispetto a quella dell’anno scorso è decisamente migliore.

Il turismo è un motore del quale non possiamo fare a meno, per l’Alto Adige rappresenta la marcia in più, la preoccupazione che possa saltare la stagione invernale c’è, ma c’è anche la consapevolezza che abbiamo un’arma in più rispetto all’anno scorso che è quella dei vaccini. Super green pass? Noi siamo a favore di tutto quello che consente alle attività imprenditoriali di rimanere aperte e continuare a lavorare. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con i colleghi del settore alberghiero, abbiamo avuto un’ottima estate, molte località hanno proseguito anche nel mese di novembre.

Sul fronte delle prenotazioni per la stagionale invernale c’era un buon andamento, ora non so quanto stiano influendo queste nuove restrizioni, forse la voglia di sci e di libertà potrebbe aiutarci a superare questo tipo di problema”.

Fonte: Radio Cusano Campus