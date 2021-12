Di Battista: “La guerra è in casa, ma siamo andati a combatterla e perderla a 6000 km di distanza”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Sono passati solo 4 mesi dalla caduta di Kabul ma è sempre più complicato ascoltare in TV o leggere sui giornali la parola “Afghanistan”. Eppure è propio adesso che andrebbe pronunciata. Adesso milioni di afghani vivono con meno di due dollari al giorno. Adesso centinaia di migliaia di profughi cercano rifugio in Iran – chi per restare in Persia e chi per andare in Turchia e poi in Europa. E’ adesso che molte donne si sentono in grave pericolo. Perché non si parla più di Afghanistan? Semplice, perché se si parlasse di tale fallimento prima o poi si dovrebbe parlare dei suoi artefici. Dei suoi responsabili.

Chi ci ha costretto ad entrare in questa guerra folle, illegale, controproducente e persa in partenza, è ancora al governo del Paese. Chi ha difeso per anni tale intervento mentendo alla pubblica opinione è ancora al governo del Paese. Chi ha inviato le prime truppe italiane a Kabul (mi riferisco a Berlusconi) è oggi in lizza per diventare Capo dello Stato, dunque potrebbe avere il comando delle Forze armate.

Nell’Italia di oggi tutto è perdonato, dimenticato, insabbiato. Nessuno paga mai politicamente, nessuno si assume una responsabilità e gli italiani dimenticano alla velocità della luce.

Eppure i nostri soldi sono stati buttati via in Afghanistan, denari frutto del nostro lavoro, denari che si sarebbero potuti spendere per bonificare aree che uccidono, per finanziare il “servizio civile ambientale”, per pagare molto ma molto di più poliziotti e carabinieri, per costruire migliaia di asili nido e garantire un diritto che a molti genitori e bambini viene negato.

8,5 miliardi di euro sono stati buttati in Afghanistan, più di quel che investe ogni anno lo Stato nelle università pubbliche, università che, in taluni casi, sono ancora piene di amianto. La guerra è in casa, ma siamo andati a combatterla – e perderla – a 6000 km di distanza.