Il Papa: “Una Chiesa piccola non è insignificante, coltivate la fraternità”

Fiducia e accoglienza. La fiducia dell’essere una “Chiesa piccola” alla quale non è richiesto “lo spirito della conquista” né “lo splendore mondano”. L’accoglienza, cercando, cattolici ed ortodossi, di “ascoltarci reciprocamente” e “coltivare la ‘mistica’ della fraternità”, senza lasciarsi condizionare dalla storia passata che rimane “una ferita ancora aperta”, a causa – come ricordava nell’incontro con l’arcivescovo Ieronymos – di azioni e scelte improntate sulla sete di potere e guadagno che hanno fatto “appassire la comunone”. Guarda indietro, Papa Francesco, per indicare la strada del futuro a vescovi, sacerdoti, religiosi, catechisti della Grecia che incontra al suo secondo appuntamento del viaggio in una terra sulla quale, dice, “sono state costruite le fondamenta dell’Occidente”.

Edificio sacro

L’incontro si svolge nella cattedrale intitolata a San Dionigi l’Aeropagita, antico edificio sacro dalle mura dipinte con scene evangeliche, dove il Pontefice viene accolto da un sacerdote che gli avvicina un crocifisso in legno che il Papa si china e bacia e da un altro giovane prete che gli porge l’acqua benedetta. Fragorosi applausi e lo sventolio di bandiere bianco-celesti della Grecia accompagnano il passaggio del Vescovo di Roma lungo la navata.





